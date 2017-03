Nilton Lins promete revolucionar ensino firmando parceria com Google

O Grupo Nilton Lins promete revolucionar a educação na Amazônia. Isto porque, na quinta-feira (2), firmou parceria com a maior empresa de tecnologia do mundo, a ‘Google for Education’, tornando-se pioneira neste novo modelo educacional na região.

De acordo com Cláudio Castro, representante da empresa nas regiões Norte e Nordeste, a parceria vai beneficiar alunos e professores, disponibilizando ferramentas que a plataforma “google for education” possui.

“90 % dos estudantes utilizam o Gmail e, com a união entre o grupo Nilton Lins e a Google, eles terão a conta do e-mail e Google Drive ilimitados”, afirmou Castro.

A universidade Nilton Lins já utiliza a plataforma “Google Classroom” para ofertas as disciplinas do ensino à distância. A parceria com o Google for Education traz para a região Norte a possibilidade de modernizar o processo de ensino priorizando a formação e a valorização do professor.

Além da plataforma, o grupo fez aquisições das licenças de gerenciamento dos chromebooks – que ajuda na produtividade dos equipamentos – e está em processo de aquisição dos dispositivos.

“É uma honra para o grupo Nilton Lins poder usar todos os recursos da plataforma e trazer essa interação para a comunidade amazonense”, destacou o presidente da mantenedora, Nilton Júnior.

