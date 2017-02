Nilton Lins está há 18 anos afastada do futebol amazonense

A Associação Atlética Nilton Lins é umas das equipes desligadas do futebol profissional do Amazonas. Alcunhado de “Niltão”, o time participou de três edições do Campeonato Amazonense da segunda divisão. No lado de fora das quatro linhas, o futebol era gerido por duas mulheres. As professoras Janaina Maciel Braga e Lilian Valente estão até os dias de hoje na coordenação esportiva da instituição.

A estreia nos gramados ocorreu com uma vitória por 4 a 3 sobre o Nacional B, no estádio da Colina, pela primeira rodada do primeiro turno da segundinha de 2007. Naquela ocasião, o time universitário terminou na lanterna do turno e venceu apenas um jogo. No segundo turno, a Nilton Lins fechou sua participação na quarta colocação e não conseguiu o sonhado acesso. Foi o período debutante da instituição dentro do futebol amazonense, que na época não vivia momentos tão conturbados e de crise financeira como nos dias de hoje.

Em 2008, a Nilton Lins terminou sua participação na Série B em sexto lugar, ficando na frente do lanterna Clíper Clube. O time venceu três jogos, empatou um e perdeu oito. Naquele ano, o acesso era completamente difícil aos pequenos, pois subiram os grandes Rio Negro e Penarol, que foi bicampeão da elite em 2010/2011.

O gerente de futebol da Nilton Lins na época, Thiago Durante, faz comparações com a segundinha de 10 anos passados ao certame dos dias de hoje. “Nada evoluiu na minha opinião em relação à qualidade dos times que jogam a Série B do Amazonas. Só o que melhorou foi a qualidade dos campos”, disse Thiago Durante, que é atualmente gerente de futebol do Fast Clube.

Adeus ao profissional

A sua última passagem pelo futebol profissional ocorreu na temporada de 2009. A Nilton Lins foi vice-campeã do primeiro turno da segunda divisão daquele ano, pois somou a mesma quantidade de pontos do Manaus Compensão e apenas foi superada no saldo de gols. Por causa de um tento, o acesso para elite local bateu na trave. O atacante Marinélson marcou oito gols naquele certame e foi o vice-artilheiro da competição, ficando atrás do goleador Branco que anotou 10.

As vitórias por 3 a 1 sobre o Clíper, 1 a 0 em cima do Manaus Compensão e a goleada por 4 a 1 sobre o ASA no Vivaldão, acumularam nove pontos ao Niltão. Porém, os rivais da Zona Oeste ficaram com a vaga para a decisão do certame e com o acesso à elite do futebol baré. Manaus Compensão e Nilton Lins travavam rivalidade nos tempos do futebol amador e prosseguiram o derby no profissionalismo.

“Convidamos a instituição inteira para assistir ao jogo contra o Compensão. Havia uma rivalidade saudável do tempo do peladão. Todos aguardavam por aquela partida, pois o time deles era o time a ser batido. Várias estudantes foram para o Vivaldão e distribuíamos panfletos com incentivo cultural e educacional nas arquibancadas”, relembrou a coordenadora e mestre em educação física Lilian Valente.

A campanha no returno não foi tão positiva, pois o Niltão fechou a sua última participação no profissionalismo na quarta colocação. O único time universitário da história do futebol baré fechou as portas no fim de 2009, inclusive o último ano de práticas futebolísticas do demolido estádio Vivaldo Lima. Na estreia do segundo turno, perdeu por 3 a 2 para o ASA do atacante ex-vascaíno Valdir Papel.

O time da Nilton Lins somou seis pontos nesta fase, pois venceu o Operário por 2 a 1 no estádio Gilbertão e em sua despedida do futebol profissional aplicou a maior goleada da segundinha daquela temporada: 6 a 0 sobre o Clíper.

Clube não descarta retorno

No futebol amador, o time da Nilton Lins sagrou-se tricampeão amazonense universitário nos anos de 2006/2007/2008. As estatísticas na era do profissionalismo não são favoráveis, pois o clube possui números e retrospecto negativos quando relacionado às competições oficiais. Foram 11 vitórias, 7 empates e 18 derrotas, 51 gols assinalados e 65 sofridos, saldo negativo de 14 gols.

Porém, o histórico do futebol da Nilton Lins pode ser modificado nos próximos anos, pois Lilian Valente acredita no retorno da equipe aos campos oficiais. Para a educadora, não está descartada a reativação do Niltão para, quem sabe, uma disputa da segunda divisão do futebol do Amazonas.

“Acreditamos, sim, no retorno, é muito provável, pois a Nilton Lins é uma Instituição muito grande que tem estas condições. O retorno do time de futebol masculino as disputas dos Jogos Universitários já é um grande feito. É uma semente que está sendo plantada, para quem sabe no futuro colher novos frutos”, encerrou Valente.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO