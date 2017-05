Nicolas Jr vai gravar CD para alunos de história e geografia

O cantor Nicolas Jr vai gravar um CD com músicas para auxiliar aulas de história e geografia nas escolas da rede municipal de ensino. A parceria foi firmada com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e o cantor na manhã desta terça-feira (16).

O CD será produzido com textos elaborados por professores das duas disciplinas que subsidiarão o cantor na hora de compor as canções. A previsão é que o o material fique pronto para lançamento em setembro.

A ideia para essa nova forma de ensino surgiu do próprio cantor, que conversando com amigos historiadores explanou o desejo de contar em música a história do Amazonas, desde o período pré-colonial até a fase da República. Ele, então, foi apresentado aos Grupos de Estudos de História e Geografia do Amazonas da Semed, que iniciaram a elaboração do material teórico que embasará a produção das composições.

“Eu já tinha a ideia de fazer algo nesse sentido, mas não poderia desenvolver o CD só. Eu sou músico, mas não domino a história. Os professores foram muito solícitos, abraçaram a ideia e eu estou muito feliz de eles terem entendido que a música pode ser um instrumento poderoso para a Educação”, contou Nicolas Júnior.

O CD vai contar com 20 músicas regionais, sendo dez sobre a história e outras dez sobre a geografia do Estado. As músicas serão compostas de forma cronológica, como forma de facilitar o entendimento dos acontecimentos históricos que marcaram o Amazonas desde o período pré-histórico até o moderno.

“Com essa iniciativa, vamos conseguir destacar o nosso regionalismo e o que nós somos; para que, de fato, possamos avançar no nosso processo educacional”, destacou a subsecretária de Gestão Educacional da Semed, Euzeni Trajano.

Com informações da assessoria

