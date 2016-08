Nico Rosberg larga na pole do GP da Bélgica; Hamilton será o penúltimo

Com o melhor tempo no treino classificatório deste sábado (27), Nico Rosberg, da Mercedes, larga na ponta do Grande Prêmio da Bélgica de F1 neste domingo (28).

O alemão vai tentar aproveitar que o companheiro de equipe e líder do campeonato, Lewis Hamilton, larga na penúltima posição do grid para recuperar a liderança.

Ao lado de Rosberg, na segunda posição, sai Max Verstappen, da Red Bull, seguido de Sebastian Vettel, da Ferrari.

O brasileiro Felipe Massa chegou a fazer a melhor volta na primeira etapa do treino classificatório, mas terminou a última sessão apenas com o 10º melhor tempo. Felipe Nasr larga em 16º.

Lewis Hamilton participou apenas da primeira etapa do treino como estratégia para não largar dos boxes. Ele foi penalizado pela organização em 55 posições no grid por ter feito uma série de modificações nos motores do carro e, independente do tempo que anotasse sairia no final do grid.

Atrás de Hamilton, sairá o espanhol Fernando Alonso, que, também tem punição a cumprir por não ter marcado tempo no classificatório.

