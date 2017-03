‘Neymar Jr’s Five’ acontece neste fim de semana na Arena da Amazônia

Uma das maiores estrelas do futebol mundial empresta o nome para um dos eventos mais importantes do futebol de cinco, a seletiva Red Bull Neymar Jr’s Five, que ocorre neste sábado (25) e domingo (26), a partir das 8h, na Arena da Amazônia. Com o craque da Seleção Brasileira e do Barcelona servindo de inspiração para os 100 times inscritos na disputa, as equipes prometem boa desenvoltura e habilidade para honrar o jogador que saiu do Brasil para encantar o mundo. O governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) apoia o evento que ocorre pela primeira vez em Manaus.

Empolgados com a possibilidade se tornar o campeão da disputa local, o capitão do time Panteras FC, Kayo Soares, 21, sonha em conhecer o craque em Barcelona. Mas para isso, muito chão terá que ser percorrido, além de vencer a etapa brasileira e mundial.

“Quando soubemos do evento vimos nesta disputa à oportunidade para ganharmos experiência para participar de outros campeonatos em Manaus. E nada como começar pelo torneio que leva o nome do melhor jogador do Brasil e um dos melhores do mundo, que é o Neymar Junior. E vamos para cima, nosso objetivo é ir para Barcelona”, declarou Soares, que não conhecia a competição.

“Nós conhecemos o Neymar Jr’s Five através da divulgação do torneio pela Sejel. Até aí não conhecíamos o campeonato e esperamos vencer”, finalizou.

Mudou de nome

Já o time do Unidos da Cidade Nova decidiu ‘descansar’ o nome atual e passou a utilizar o nome ‘Amigos do Neymar Jr’. O codinome, temporário, foi adotado para homenagear o craque na competição. “Sempre fomos Unidos da Cidade Nova e por conta o evento do Neymar decidimos homenagear o nosso ídolo”, comentou o capitão Luis Felipe, de 20 anos.

Mas antes treinar para as disputas, o time passou por algumas baixas. Dos 18 jogadores apenas sete foram selecionados para o jogo. “Montamos esse time e o que mais queremos é vencer, vamos passar pela etapa regional e nacional e chegar em Barcelona para ver nosso grande ídolo em campo”, afirmou.

Etapa Nacional

Da seletiva do Amazonas sairá a equipe finalista que vai competir na etapa nacional do torneio, que acontecerá no dia 28 de maio, em Salvador. O vencedor do evento garante vaga para a final mundial, que será realizada no Instituto Projeto Neymar Jr, em Praia Grande, São Paulo.

Além de Manaus, as seletivas brasileiras do Neymar Jr’s Five acontecem em Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Macapá (AP), São Paulo (SP), Recife (PE), Curitiba (PR) e Salvador (BA).

O campeão do torneio receberá como prêmio o convite para assistir a um jogo do Barcelona, na Espanha, tendo a oportunidade de ver Messi, Suárez e Neymar Jr dando show em campo pelo time do Barça.

Formato do Torneio

A competição é destinada a jovens entre 16 e 25 anos, e o torneio será no estilo “cinco contra cinco”. Neste ano a competição terá uma novidade: agora cada equipe poderá ter dois jogadores mais experientes, com idade acima do permitido. Para participar, basta que eles inscrevam um time para as qualificatórias e esperem pelo e-mail de confirmação.

Os inscritos terão que mostrar tudo o que sabem dentro de campo, sem esquecer do formato de jogo: são cinco jogadores de cada lado e cada vez que um time faz gol, o adversário perde um jogador. Para vencer, é preciso eliminar uma equipe inteira em menos de 10 minutos ou fazer o maior número de gols até o fim da partida.

