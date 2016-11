Neymar é um dos finalistas do prêmio de melhor jogador do mundo

A Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa) anunciou nesta sexta-feira (4) os nomes dos candidatos que competem pelo prêmio de melhor jogador do mundo. O atacante do Barcelona, Neymar, foi o único brasileiro na lista de 23 atletas pré-selecionados para o prêmio.

Os demais finalistas são: Sergio Agüero (Manchester City), Gareth Bale (Real Madrid), Gianluigi Buffon (Juventus), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Zlatan Ibrahimović (Paris Saint-Germain/Manchester United), Andrés Iniesta (Barcelona), N’Golo Kanté (Leicester City/Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Riyad Mahrez (Leicester City), Lionel Messi (Barcelona), Luka Modrić; (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern Munich), Mesut Özil (Arsenal), Dimitri Payet (West Ham United), Paul Pogba (Juventus/Manchester United), Sergio Ramos (Real Madrid), Alexis Sánchez (Arsenal), Luis Suárez (Barcelona), Jamie Vardy (Leicester City).

A votação para o jogador e treinador do ano em 2016, tanto em futebol masculino como feminino, começa nesta sexta e termina no dia 22 de novembro. Os vencedores serão anunciados no dia 9 de janeiro de 2017, na cerimônia da Fifa em Zurique, na Suíça.

Por Folhapress