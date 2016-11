Neymar é o único brasileiro indicado à seleção da Uefa

A União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) anunciou a relação de 40 jogadores que são candidatos a formarem a equipe ideal de 2016 no futebol europeu. O único jogador brasileiro entre os listados é Neymar, atacante do Barcelona. Chama atenção, por outro lado, a ausência de Marcelo, campeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid.

No ano passado, como comparação, haviam quatro brasileiros entre os elegíveis. Além de Neymar, também o lateral-direito Daniel Alves, então no Barcelona, e os zagueiros Thiago Silva e David Luiz, então no PSG, estavam entre os candidatos. Os dois jogadores do Barça acabaram eleitos.

Desta vez, o Real Madrid é que domina a lista, com oito candidatos: o goleiro Navas, os defensores Carvajal, Pepe e Sergio Ramos, os meio-campistas Kroos e Modric e os atacantes Bale e Cristiano Ronaldo. Do Barça, foram lembrados Piqué, Iniesta, Suárez, Messi e Neymar, apenas. A seleção será escolhida pelos torcedores, que podem votar no site da Uefa.