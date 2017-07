Neymar e Demi Lovato aparecem juntos após partida do Barcelona e fãs shippam o casal

A cantora pousou ao lado do craque após a partida – Divulgação/Instagram

Um suposto romance entre a cantora norte americana e o craque Neymar tem sido o assunto mais comentado nas redes sociais. Os rumares aumentaram após a artista pousar em uma foto ao lado do jogador, no último sábado (22), após uma partida do Barcelona contra o Juventus, em New Jersey, Estados Unidos.

Durante o jogo, a cantora não perdeu nenhum lance da partida e vibrou muito com os dois do Barcelona, feito pelo craque brasileiro. No final da partida, eles se encontraram, posaram para foto e agitaram as redes sociais.

Um fã clube de Demi Lovato conseguiu um vídeo do encontro da cantora com Neymar e compartilhou no Twitter. Apesar de ser a primeira aparição juntos, a história começou bem antes deste encontro, os internautas começaram a comentar o suposto interesse de Neymar por Demi, após o craque começar seguir a cantora nas redes sociais, inclusive o jogador apareceu recentemente em um vídeo, cantando ‘Sorry Not Sorry’, o sucesso mais recente da cantora e comentou: “Adorei sua nova música”.

Foi aí que os fãs começaram a shippar os dois, pois Demi Lovato fez questão de repostar o vídeo de Neymar e retribuiu a delicadeza, seguindo o craque brasileiro. Além disso, ela respondeu o comentário.”Isso é a coisa mais legal. Obrigada, Neymar”.

Neymar está solteiro desde o mês passo, quando terminou,pela terceira vez,o namoro com a atriz Bruna Marquezine. O casal chegou a trocar alianças recentemente mas decidiu colocar um ponto final na relação. Segundo informações dos bastidores o namoro terminou porque Marquezine não queria casar.

