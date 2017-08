Neymar é apresentado no PSG e se torna transação mais cara do futebol

O meia-atacante Neymar foi apresentado pelo PSG nesta sexta-feira (4), no estádio Parc des Princes, em Paris. A contratação do brasileiro foi concluída pelo clube francês na última quinta (3), após uma negociação que se iniciou na segunda quinzena de julho.

Com o pagamento de 222 milhões de euros (R$ 824 milhões) ao Barcelona, a transação do jogador é a mais cara da história do futebol mundial. O valor corresponde à multa rescisória estabelecida pela equipe catalã para consumar a liberação do jogador.

O primeiro treino de Neymar com a equipe do Paris Saint-Germain será ainda nesta sexta

O jogador chegou ao estádio junto a amigos e também do cabeleireiro, que veio de Barcelona.

Já o pai de Neymar chegou acompanhado de advogados e do empresário Wagner Ribeiro. A mãe do jogador também esteve no local.

Leia também: Barcelona confirma que Neymar está deixando o clube

O primeiro treino de Neymar com a equipe do Paris Saint-Germain será ainda nesta sexta (4), no período da tarde (horário local), após a entrevista coletiva. Neste sábado (5), ele será apresentado aos torcedores antes da estreia do clube no Campeonato Francês, no estádio Parc des Princess.

A transação do jogador é a mais cara da história do futebol mundial – fotos: Divulgação/PSG

Mudança

“Deixei muitos amigos para trás. Mas nossa vida no futebol é muito rápida”, afirmou o meia-atacante Neymar, na entrevista coletiva de apresentação no PSG. “A gente faz amigos em todos os lugares que faz. Agradeço ao Barcelona. Mas eu queria algo diferente, algo novo.”

“O melhor jogador do mundo atualmente é o Neymar”

O chairman do PSG Nasser Al-Khelaïfi, que participou da entrevista coletiva junto ao brasileiro afirmou que Neymar é o melhor jogador do planeta. “Queríamos o melhor jogador do mundo na nossa equipe, e o melhor jogador do mundo atualmente é o Neymar”, disse.

Nasser Al-Khelaïfi, que participou da entrevista coletiva junto ao brasileiro, afirmou que Neymar é o melhor jogador do planeta

Questionado pela imprensa sobre os valores da transferência, Al-Khelafi afirmou que o gasto com o jogador trará mais dinheiro do que o que foi investido.

“A minha impressão sobre ser o jogador mais caro não muda. A impressão é a mesma de ontem”, acrescentou Neymar com uma leve gargalhada.

“Eu não fiz nada de errado [ao deixar o Barcelona]. Não sei. Eu fico triste porque a maioria dos torcedores está entendendo dessa forma [que ele não quis ficar no Barcelona]”, afirmou o atleta.

“Acho que todo jogador tem o direito de ficar ou ir aonde quiser”

Neymar será o camisa 10 do time

A declaração dele foi uma resposta à pergunta de jornalistas sobre apoiadores da equipe catalã ficaram frustrados com a saída do jogador do clube. “Acho que todo jogador tem o direito de ficar ou ir aonde quiser”, acrescentou o brasileiro.

Futebol Francês

“Não existe jogo fácil aqui [na França]”, afirmou Neymar após ser responder à pergunta de jornalistas sobre o que seria necessário para o Campeonato Francês se tornar tão competitivo quanto outros torneios europeus. O Paris Saint-Germain, para onde foi transferido, foi campeão em 4 das últimas 5 edições do torneio.

A família de Neymar esteve em Paris para acompanhar a apresentação do craque

“Quero chegar a novas conquistas”, acrescentou, dizendo que pretende fazer com que a equipe também seja campeã da Liga dos Campeões da Europa. “Fui muito bem recebido aqui em Paris. Estou muito feliz na cidade e com meus companheiros franceses.”

Alex Sabino, enviado especial

Folhapress

Leia mais:

Barcelona ou Paris Saint-Germain? Estafe de Neymar diz que jogador vai ser vencedor nas duas opções

Neymar é o primeiro brasileiro a superar a marca de 30 mi de seguidores no Twitter

Gol de falta de Neymar em virada histórica sobre PSG concorre ao melhor da Champions