Neymar é apontado como favorito à Bola de Ouro pela revista France Football

A edição desta semana da revista France Football destaca as atuações de Neymar e indica que o brasileiro tem se credenciado como um dos favoritos para o prêmio Bola de Ouro deste ano. O atacante foi capa da publicação, que chegará ao público nesta terça-feira (11).

“Mas sim, ele quer a Bola de Ouro”, diz a manchete da revista francesa.

A France Football destaca o desempenho do atacante na goleada do Barcelona contra o PSG por 6 a 1. De acordo com a publicação, a atuação neste jogo fez com que ele se tornasse um dos principais nomes à premiação da Fifa. “Pela primeira vez em sua carreira, ele foi a única estrela do time catalão”, diz o texto.

Folhapress