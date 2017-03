Neymar diz que gostaria de jogar Campeonato Inglês

Neymar está feliz no Barcelona, mas não descarta a possibilidade de um dia se transferir para a Inglaterra para jogar a Premier League, torneio do qual se diz fã.

“Eu gosto do estilo de jogo e dos times. E quem sabe, algum dia, eu gostaria de jogar lá sim”, afirmou o jogador em entrevista ao jornal “The Sun” durante evento de pôquer.

“Na Premier League você nunca sabe quem vai ganhar ou ser o campeão. É sempre uma surpresa”, analisou.

O brasileiro revelou também quais são as suas equipes favoritas no Campeonato Inglês e deixou fora da relação o Manchester City.

“Eu admiro Manchester United, Chelsea, Arsenal e Liverpool. Estes são os times que estão sempre brigando”, afirmou.

“E você tem técnicos de alto nível como Mourinho e Guardiola. Estes são os treinadores com os quais qualquer jogador gostaria de trabalhar”, disse Neymar, que não teve a oportunidade de trabalhar com o espanhol no Barcelona.

O atacante comentou também a classificação histórica do Barcelona às quartas de final da Liga dos Campeões após a vitória por 6 a 1 sobre o Paris Saint-Germain.

“Ainda hoje a gente segue pensando no que aconteceu, porque foi uma noite histórica, maravilhosa. Nós precisávamos um milagre e o Deus do futebol nos deu este milagre”, afirmou.

“Festejamos muito no vestiário e o nível de empolgação estava alto. Depois, comemorei com minha família e amigos. Após um jogo como aquele, devemos comemorar, não há outro jeito. Eu não poderia ir para casa e dormir”, finalizou.

