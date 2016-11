Neymar dá assistência, se irrita e Barcelona vence na Liga dos Campeões

O pedido de prisão do Ministério Público espanhol ao atacante Neymar parece não ter abalado o jogador. Pelo menos foi o que se viu dentro de campo nesta quarta-feira (23). O Barcelona visitou o Celtic em jogo válido pela quinta rodada da Liga dos Campeões e o atacante brasileiro não desapontou.

Após perder duas boas chances de gol, o time catalão abriu o caminho para vitória por 2 a 0 graças a uma assistência do brasileiro para gol de Messi, aos 23 minutos do primeiro tempo. Aos 9 min do segundo tempo, o argentino definiu o placar em cobrança de pênalti.

Com o resultado, o Barcelona se garante na próxima fase da competição. Com 12 pontos, o time lidera o Grupo C. O Manchester City, que empatou com o Borussia Monchegladbach em 1 a 1, está na vice-liderança com 8 pontos.

Na próxima e derradeira rodada, o Barcelona enfrenta o Mönchengladbach, no dia 6 de dezembro.

Irritado

Com o jogo praticamente definido, Neymar passou a se estranhar com o lateral Mikael Lustifg. Aos 16 min, o jogador do Celtic deu um empurrão no brasileiro, que não gostou e foi tirar satisfação.

Dez minutos mais tarde, a cena se repetiu, mas dessa vez foi o atacante do Barcelona que empurrou o sueco. O árbitro mostrou amarelo para os dois, e o cartão deixou Neymar fora do último confronto pela fase de grupos pela Liga.

Para evitar uma expulsão, o técnico Luis Enrique tirou o brasileiro aos 30 min e colocou Arda Turan. O atacante saiu muito vaiado de campo.

FolhaPress