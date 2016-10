Neymar assinará renovação até 2021 com o Barcelona na próxima sexta-feira

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira (17) que o atacante Neymar assinará a renovação com o clube até 2021 na próxima sexta-feira (21). Em um comunicado publicado em seu site oficial, o clube catalão explicou que irá protocolar o acordo encaminhado e oficializado publicamente em julho deste ano.

O documento deixará o jogador brasileiro vinculado ao Barça até 30 de junho de 2021, quando o atacante terá 29 anos completos.

A assinatura do contrato será realizada nos escritórios do clube, às 11h de Brasília (15h do horário local).

No novo contrato, a cláusula de rescisão do camisa 11 aumentará gradativamente até o terceiro ano de contrato, começando em 200 milhões de euros, passando para 222 milhões na segunda temporada e parando em 250 milhões de euros nos últimos três anos.

Desde sua chegada ao Barcelona há três anos, Neymar ganhou nove títulos com a camisa azul-grená, disputou 149 jogos e marcou 90 gols.

Folhapress