Neymar anuncia início de carreira como cantor para próxima quarta

Fãs de futebol terão uma quarta-feira (14) bastante cheia. Além da partida entre Palmeiras e Flamengo, os dois primeiros colocados do Brasileiro, e do jogo do Real Madrid pela Liga dos Campeões da Europa, o dia marca a estreia de Neymar como cantor.

O próprio jogador usou seu perfil oficial no Twitter para anunciar o lançamento de sua fase como artista. “Galera, quarta eu começo minha carreira musical e vou lançar a primeira música no meu Facebook. Vai ter ‘Neymúsico’ nos palcos, sim”, escreveu o jogador neste domingo (11).

Os usuários da rede social, claro, não deixaram o anúncio passar em branco e publicaram vários memes sobre o jogador. Outros lembraram que Neymar passou as férias, antes da Olimpíada, nos EUA, em companhia de Justin Bieber e até apareceu em um clipe ao lado do astro pop.

Quem manifestou apoio ao campeão olímpico foi Wesley Safadão, que até o convidou para uma parceria. “É isso mesmo, produção, Neymar lançando uma música? Essa eu não vou perder. E digo mais, quero você no palco comigo”, disse o artista também pela rede social.

Por Folhapress