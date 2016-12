Neto deve retornar ao Brasil na próxima quinta, diz médico

As notícias são boas para o último sobrevivente da tragédia aérea envolvendo a comissão técnica da Chapecoense. Nesta terça-feira (13), momentos depois de Alan Ruschel e Rafael Henzel embarcarem ao Brasil, o médico intensivista da Chapecoense, Edson Stakonski, revelou que a expectativa é de que o zagueiro Neto possa voltar ao país já na próxima quinta-feira (15).

“A expectativa é de retorno na quinta-feira. Conversamos já com um representante do Ministério da Saúde, que veio acompanhar o transporte dos outros pacientes inclusive. Fizemos alguns exames com ele [Neto], não tem sinal de pneumonia, ainda estamos analisando uma tomografia… A previsão, se tudo correr bem, é de voltarmos quinta-feira para casa”, disse Stakonski em entrevista ao canal SporTV.

Segundo os médicos do San Vicente Fundacion, Neto teve a oportunidade de conversar com Follman na última segunda (12) antes do goleiro retornar ao Brasil. Desde a madrugada desta terça-feira, o arqueiro está no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O médico da Chapecoense ainda falou sobre o estado clínico do zagueiro. “Ele está muito estável, sem nenhum suporte especial. Apesar do quadro crítico que estava, evoluiu muito bem nos últimos dias e já está no semi-intensivo. Ou seja, já podemos, sim, começar a pensar em levar ele para casa”, acrescentou.

Neto foi o último dos sobreviventes a ficar sabendo do acidente. Com uma perda de memória, o zagueiro só foi informado sobre o que realmente havia acontecido na noite da última segunda-feira.

“A partir do momento que contamos, ele começou a se lembrar. Agora, ele assistiu alguns vídeos até… mas pedi para ele parar de ver. É importante que ele se mantenha forte, se não, não consegue. Melhor coisa é focar aqui, na recuperação. Quando chegar ao Brasil, deixa as coisas acontecerem naturalmente. Falei para ele: ‘se teu cérebro te ajudou, então deixa as coisas como estão'”, finalizou.

