Neto de Zagallo é baleado durante roubo na zona norte do Rio de Janeiro

O jornalista Paulo Roberto Rodrigues Zagallo, 28, neto do ex-técnico da seleção brasileira Mário Jorge Lobo Zagallo, foi baleado durante um roubo na madrugada de domingo (14) na rua Isidro de Figueiredo, nas proximidades do estádio do Maracanã, na zona norte do Rio.

Paulo Roberto Zagallo foi internado no Hospital Pasteur, no Méier, com ferimentos no braço e em duas costelas e permanece em observação no CTI (Centro e Tratamento Intensivo).

Segundo boletim médico divulgado pelo hospital, o jovem teve ferimentos causados por arma de fogo no braço esquerdo e no tórax. Apesar de estar com uma bala alojada numa das vértebras, ele não corre risco de morte.

Segundo nota publicada no Facebook da vítima, Paulo Zagallo estava na companhia de amigos, por volta das 3h de domingo (14), quando foram surpreendidos pelos criminosos, que estariam em uma moto.

Os bandidos atiraram e levaram alguns pertences. Ele foi socorrido por policiais militares e levado para um hospital próximo, na Tijuca. Na sequência, acabou transferido para a unidade no Méier.

A Polícia Militar informou que foi acionada na madrugada e, quando chegou ao local, os bandidos já tinham fugido.

Os PMs do 4º BPM fizeram buscas na região, mas ninguém foi preso.

O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira).

A polícia vai solicitar imagens do circuito de segurança dos prédios para ajudar na identificação dos assaltantes

FolhaPress