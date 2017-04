Netinho e Wanderley Andrade agitam Festa do Cupuaçu

Atrações da segunda noite de shows da 27ª Festa do Cupuaçu, em Presidente Figueiredo, os cantores Netinho e Wanderley Andrade fizeram o público voltar ao passado ao relembrarem seus maiores sucessos e reafirmaram a força e a vitalidade no palco depois de um período de afastamento dos holofotes.

Andrade, que subiu ao palco por volta das 23h de sábado (29), animou a plateia com o hit “A Conquista” e com versões para canções aclamadas de Raul Seixas, como “Metamorfose Ambulante”, e da banda britânica de rock Queen, como “Love of My Life” e “I Want to Break Free”.

Nesse momento de retorno aos shows depois de uma pausa de oito anos, ele disse estar emocionado em vir ao município para um evento que celebra a cultura regional. “É uma das festas mais belas do país. Estou muito feliz por voltar e poder encontrar esse povo maravilhoso, generoso e simpático”, declarou.

O cantor Netinho, que subiu ao palco por volta de 2h da madrugada de domingo e fez o público pular de alegria com o agito do axé. O baiano voltou a priorizar a carreira musical após um momento delicado de saúde e agora está retornando gradualmente com a agenda de shows. Ele afirmou estar em um momento de celebração da vida.

“Tem sido uma conquista após a outra. Estou fazendo um show por mês porque ainda tenho tonturas, que vão sumir com o tempo. Ainda não posso dançar no palco por causa desse desequilíbrio que eu ainda sinto, pois eu tive três AVCs (Acidente Vascular Cerebral). Mas está tudo certo. A vida é maravilhosa e eu tenho aprendido tudo de novo. Tinha perdido, mas agora já estou cantando de novo. Então, a vida é fantástica, maravilhosa. Eu sou agradecido por tudo”, contou.

Netinho ainda fez questão de registrar uma mensagem de amor a todo o povo do Amazonas e finalizou falando da importância de valorizar o patrimônio ambiental do Estado. “Fiquei impressionado ao ver as cachoeiras de Presidente Figueiredo. Ainda não conhecia e acredito que pouca gente no Brasil sabe que vocês dispõem dessas riquezas naturais. Isso precisa ser mais divulgado”, concluiu. A noite terminou ao som do hit “Mila”, que fez o público cantar em uníssono.

Com informações da assessoria