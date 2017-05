Netflix confirma segunda temporada da polêmica série ’13 Reasons Why’

Uma das séries mais polêmicas e de maior sucesso do Netflix, “13 Reasons Why” terá uma nova temporada no ano que vem, com mais 13 episódios. A informação é do site “The Hollywood Reporter” e foi confirmada pelo serviço de entretenimento sob demanda.

Os novos capítulos vão mostrar o que aconteceu depois da morte de Hannah Baker, a garota que se mata deixando 13 fitas cassete narrando os motivos que a levaram a tirar a própria vida -as tais 13 razões do nome da série.

Uma das dúvidas a respeito da nova temporada é como Katherine Langford, atriz que vive Hannah, voltará à cena. Brian Yorkey, diretor do programa, afirma que a história da personagem não acabou e que ela poderá ser vista ainda em flashbacks.

Desde sua estreia, o seriado vem causando controvérsia. Alguns acusam “13 Reasons” de fazer uma apologia do suicídio, afirmando que o programa pode influenciar adolescentes a tirarem a própria vida.

Folhapress