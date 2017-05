Neste fim de semana acontece segunda etapa do Campeonato Amazonense de Velocross

Os 120 motociclistas que participam do Campeonato Amazonense de Velocross, já preparam as máquinas para a segunda etapa que ocorre nos dias 20 e 21 de maio, na estrada da Vivenda Verde , próximo ao balneário do Maia e balneário do Ceará, no Tarumã, Zona Oeste.

A tomada de tempo ocorre, sempre, aos sábados, a partir das 14h, e no domingo as baterias, a partir das 9h. As provas tem supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e da Federação de Motociclismo do Amazonas (FEMOAM). Esta etapa tem a realização da Associação Auto Moto Clube e Bananacross serviços e eventos.

O Campeonato Amazonense de Velocross ocorre em cinco etapas até o mês de outubro. Esta segunda etapa serve de preparação para a Copa Verão de Motocross que vai reunir os melhores atletas da modalidade, de toda a região norte do país.

Copa Verão de Motocross

Em junho, o Campeonato Amazonense de Velocross dá uma parada para a primeira etapa da Copa Verão de Motocross. Os atletas que disputam a Copa Verão de Motocross vem do Pará, Rondônia e interior do Amazonas.

“A gente tem o compromisso de realizar um campeonato e uma copa verão de altíssima qualidade com premiação para trazer a capital do Amazonas, atletas de alto nível. As disputas são acirradíssimas e tudo ocorre numa pista montada dentro das especificações mundiais do motocross”, explicou Mazinho Duarte, coordenador do evento.

