Nem todos vão celebrar a ‘virada do ano’ com festa

Mesmo sendo sinônimo de festa, ainda há quem prefira passar a ‘virada do ano’ em lugares mais calmos, sem a ‘muvuca’ dos badalados bailes de Réveillon de Manaus. Além da paz e da tranquilidade, alguns procuram iniciar um novo ano com segurança.

É o caso da consultora de mídia Damiana Alves, 37, que tradicionalmente recebe o novo ano no sítio da família. Ela justifica dizendo que a decisão é uma forma de preservar a vida e de começar um novo ciclo, refletindo, na calmaria da natureza.

“Nossa família nunca gostou muito das muvucas dessas festas de Réveillon. Eu prefiro começar o ano com mais tranquilidade, com mais serenidade, reunida com a minha família, com pessoas que convivo o resto do ano. Essa paz nos proporciona um momento de reflexão, onde podemos avaliar como foi o ano e o que poderemos fazer para melhorar. Isso você não consegue fazer em festas”, disse.

Outra situação que contribui para a família da Damiana se afastar da cidade neste período do ano é a questão do trânsito. Ela ressaltou que evita circular pelas vias da capital nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, com receio dos motoristas alcoolizados.

“Quando passamos a festa da virada em casa de amigos, geralmente precisamos voltar para nossa casa. Isso gera uma preocupação em relação ao trajeto. Principalmente dos perigos que são lançados pelo trânsito. Muitos bebem sem limites, colocando em risco a sua vida e das outras pessoas. Por isso eu prefiro ir para o sítio e preservar os meus. O Nosso retorno para casa sempre acontece no dia 2”.

Engana-se quem pensar que não há diversão nesses lugares afastados da cidade, afirma Damiana. A consultora destaca que existe toda uma programação da família, que inclui desde a divertida tarefa de preparar a ceia até a reunião ao redor das redes para a sessão de recordações.

“Não abro mão desse momento com a minha família. É muito divertido nossa virada do ano. Preparamos a ceia e fazemos a refeição bem cedo, depois sentamos e começamos a lembrar das coisas boas, vividas no ano. Há quem não goste desse estilo, mas eu não troco essa isso por nada”.

Trânsito

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) vão coordenar operações especiais nos dias 31 de dezembro e 1° de janeiro de 2017 na capital.

Gerson Freitas

EM TEMPO