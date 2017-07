Nem ‘casa de massagem’ escapa: assaltantes levam pertences de garotas e clientes

Quatro homens armados, se passaram por clientes e invadiram uma “casa de massagem”, nesta quarta-feira (12), na rua Bolívia, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste. Um dos assaltantes, não identificado, foi preso pelos policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), ao tentar fugir com os comparsas.

Um veículo modelo Vectra preto foi apreendido. Segundo testemunhas, os criminosos fugiram levando celulares e dinheiro das garotas que estavam na residência. Esse é o segundo assalto que acontece na casa de massagem em menos de um ano.

De acordo com a proprietária do estabelecimento, um mulher de 37 anos, que não quis se identificar, os suspeitos chegaram em dois veículos e entraram na residência se passando por clientes. Alguns minutos depois, um dos criminosos que estava armado com uma escopeta ameaçou as mulheres e anunciou o assalto.

Um cliente estava no local e foi agredido – Arthur Castro

“Eu estava no quarto dos fundos e ouvi vozes e pensei logo que era assalto, por conta da última vez que aconteceu. Então eu corri e pulei para a casa ao lado por meio de uma escada. Me machuquei com a queda, mas consegui levar o dinheiro que tinha e o celular. Foi dele que eu liguei para a polícia”, relatou.

A proprietária disse ainda que os suspeitos não conseguiram levar a renda do dia e fugiram assim que ouviram a sirene da polícia.

Uma das mulheres que trabalha na casa, de 28 anos, contou que os criminosos chegaram a entrar nos quartos com as mulheres, antes de anunciar o roubo. “Antes da polícia chegar, eles procuraram por cordas e disseram que iam levar reféns, mas fugiram antes. Eles foram agressivos, bateram em um dos homens que estava com a gente e levaram o dinheiro que nós tínhamos no bolso”, contou.

O caso foi registrado no 10 Distrito Integrado de Polícia (DIP).