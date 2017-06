Neguinho da Beija-Flor faz show em Manaus no domingo

Depois de uma série de novidades, o Moai Restobar, casa localizada na Avenida do Turismo, 5625, Tarumã, traz a Manaus o intérprete carioca Neguinho da Beija-Flor, com a presença da bateria Furiosa da GRES Reino Unido da Liberdade. A festa é neste domingo (11), a partir das 16h.

Em suas apresentações, Neguinho da Beija-Flor, além de cantar sucessos, como “Deusa da Passarela”, “Ângela” e “Bem melhor que você”, incluirá no repertório algumas inéditas autorais, que estarão em seu próximo trabalho, o CD e DVD “O resumo”, que será lançado em agosto. As canções “O resumo”, “Graças a Deus”, “Meu modo de amar”, “Luiza Flor Morena” e “Ricardão Ciumento”, também fazem parte do seu repertório.

De acordo com Márcio Alexandre, um dos responsáveis pelo evento, o grupo D´Samba abre à noite a partir das 18h. No palco duplo, o grupo Loka Tentação e a dupla Allan e Renato também compõem a programação e não deixam a galera ficar parada. “A mistura de ritmos no domingo já caiu na graça do público e o Moai não se cansa de inovar”, destaca.

Os ingressos custam R$ 40 homem e R$ 30 mulher.

