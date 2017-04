‘Nega do pó’ é presa com 40kg de drogas no porto de Coari

Daykissiana Oliveira Salazar, 20, conhecida como ‘Nega do pó’, foi presa , na manhã desta terça-feira (18), com 40 quilos de drogas de pasta base de cocaína e cloridrato. Uma parte da substância foi apreendida com a mulher em uma embarcação no porto de Coari (a 363 km de Manaus) e o restante foi encontrado na mesma embarcação já nas proximidades de Codajás ( a 240 km da capital).

De acordo com informações do comandante do 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Coari, major Pedro Moreira, por volta das 9h30, durante uma fiscalização, foi encontrado na lancha ‘Rayuga’, que vinha do município de Tefé, 21 tabletes da droga, totalizando 23 quilos de pasta base.

“Quando a embarcação chegou ao porto, foi submetida a uma vistoria pela equipe policial e após busca nas malas dos passageiros foi encontrado a droga escondida em duas malas. Após breve verificação, foi observado que pertencia a passageira Daykissiana, que mora no bairro São José 3, em Manaus”, contou.

Conforme o major, apesar de ter chorado no primeiro instante, ‘Nega do Pó’, se mostrou bastante fria no momento da prisão. Ela informou que já havia sido presa antes pelo mesmo crime e que o marido, que não teve o nome divulgado, cumpre pena em uma das unidades prisionais da capital também por tráfico de drogas.

Ainda segundo Moreira, durante o depoimento na 10ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, a mulher acabou confessando que havia mais droga dentro da lancha. Após a informação, os policiais entraram em contato com a equipe de Codajás, que fez a interceptação da embarcação e encontrou mais 16 quilos de entorpecente escondidos dentro de uma mochila. Ainda em depoimento, a mulher relatou que ela tinha como destino a capital amazonense.

O major disse ainda que as revistas nas embarcações do tipo ‘Expresso’, que fazem o trajeto Tefé/Coari, integram a operação que a Polícia Militar vem realizando na cidade para reprimir o tráfico de drogas e armas.

‘Nega do Pó’ foi autuada pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos ela será levada para a unidade prisional do município.

Mara Magalhães

EM TEMPO