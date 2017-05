Necrópsia do IML diz que policial militar foi morto a facadas

De acordo com o resultado da necrópsia do Instituto Médico Legal (IML), o corpo do policial militar Paulo Sérgio Portilho, de 34 anos, tinha várias perfurações de arma branca. O PM estava desaparecido desde da última sexta-feira (26), o corpo dele foi encontrado enterrado a quase dois metros de profundidade em uma invasão no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus.

Ainda conforme o IML, por causa das perfurações, o policial teve anemia aguda hemorrágica, lesões pulmonares, hepáticas e vasculares múltiplas.

Durante todo o dia de ontem, uma força-tarefa montada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP), realizou buscas pelo corpo do policial em um terreno na invasão do “Buritizal Verde”, nas proximidades do balneário “Vovó Maroca”. Às 16h30 o corpo foi encontrado com o auxílio de uma cadela farejadora especializada em encontrar cadáveres.

O animal deu o alarme sobre a presença do corpo e uma retroescavadeira foi acionada para iniciar as escavações. De acordo com informações dos policiais, os assassinos fizeram o buraco fundo e compactaram o terreno para não fosse sentido nenhum mau cheiro.

Desaparecimento

O policial estava desaparecido desde da última sexta-feira (26), quando saiu de casa para prestar serviços de segurança em um estabelecimento comercial e não voltou mais.

De acordo com o primo do soldado, Ricardo Moraes, o PM teria saído de casa por volta das 22h em direção à pizzaria, onde prestaria os serviços. O estabelecimento fica no Águas Claras. O PM nunca apareceu no local.

“Para a gente é uma incógnita, uma situação totalmente incomum. Ele nunca deixou de dar notícias, nunca foi dormir fora sem avisar” afirmou o primo de Paulo.

Incêndio

Após a retirada do corpo do PM, um incêndio, supostamente criminoso, destruiu 14 casas da invasão. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foram acionadas, mas demoraram quase uma hora para chegar ao local da ocorrência.

Um morador de 57 anos, que preferiu não ter o nome divulgado, afirmou que o incêndio foi criminoso. “Desde às 13h os policiais pediram para todos se retirarem das casas. Eles disseram que era uma medida de segurança para colaborar com o trabalho da Polícia em tentar localizar o corpo do PM desaparecido. Todas as casas foram esvaziadas e eles reviraram tudo. No fim da tarde o fogo começou, e os policiais foram os últimos a deixar o local. Quando percebemos a fumaça, já era tarde demais. Não deu pra salvar nada”, informou.

Mara Magalhães

EM TEMPO