Neblina obriga aeroporto de Manaus a operar com instrumentos

O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado no Tarumã, Zona Oeste de Manaus, está operando com a ajuda de instrumentos desde o início da manhã desta segunda-feira (7), devido uma forte neblina.

Conforme a assessoria da Empresa de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), as manobras começaram a ser realizadas com o auxílio de aparelhos às 5h33 e continuavam até por volta de 9h30, sem previsão de retorno da operação manual.

Segundo a estatal, mesmo com a neblina, até o momento não há registros de atrasos de voos.

A Infraero explicou que as manobras com ajuda de aparelhos é considerado um procedimento normal quando as condições meteorológicas reduzem a visibilidade e não interfere no pouso e decolagem das aeronaves.

Outras zonas da cidade também amanheceram cobertas pela neblina. Pontos como a avenida das Torres e a avenida Torquato Tapajós, tiveram registros. No bairro Compensa, Zona Oeste, nas proximidades da ponte Rio Negro também pôde-se verificar a neblina.

