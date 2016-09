Neblina encobre a cidade e ‘obriga’ Aeroporto Eduardo Gomes operar por instrumentos

Desde às 7h desta sexta-feira (15), o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado no Tarumã, Zona Oeste de Manaus, opera os voos por instrumentos, devido à forte neblina que cobre a cidade.

Antes da operação por instrumentos, onde o piloto se utiliza dos aparelhos de bordo para conduzir a aeronave ao invés de se orientar por referências visuais exteriores a essa aeronave, um voo que vinha de Porto Velho teve que mudar a rota e fazer o pouso no aeroporto de Santarém, no Pará.

Segundo informações de funcionários do aeroporto, conforme a neblina for esvaindo, a operação tende a normalizar por completo. Pousos e decolagens já estão liberados na pista do Eduardo Gomes desde às 9h30.

Por equipe EM TEMPO online