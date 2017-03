Navio M/S Fram atraca pela primeira vez em Manaus nesta quinta-feira

De passagem pela primeira vez por Manaus, o navio M/S Fram atraca no porto da cidade nesta quinta-feira, 30/3, às 8h. A embarcação vem de Fortaleza (CE) e traz a bordo 118 pessoas, entre turistas e tripulantes. Para registrar a primeira visita do navio à capital amazonense será entregue uma placa de boas-vindas ao comandante do Cruzeiro.

No receptivo aos turistas, equipes da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) trabalham em conjunto com a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e os Centros de Atendimento ao Turista (CATs), entregando guias bilíngues e artesanatos indígenas aos viajantes. A Polícia Turística do Amazonas (Politur) é responsável por garantir a segurança durante o desembarque.

O M/S Fram é o último navio da Temporada de Cruzeiros 2016/2017 a chegar neste mês. Ainda na quinta-feira, a embarcação parte para Devil’s Island, na Guiana Francesa. Mais três navios estão previstos para chegarem à cidade até junho.

Com informações da assessoria