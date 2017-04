Navio de minério de ferro afunda com 22 tripulantes no Uruguai

Um navio com 260 mil toneladas de minério de ferro da Vale afundou em frente à costa do Uruguai na última sexta-feira (31). O navio levava a commodity do Terminal de Guaíba, no Rio, para a China.

De acordo com a agência Reuters, 22 pessoas estavam a bordo. Dois tripulantes filipinos foram resgatados em um bote salva-vidas no sábado, mas outros botes estavam vazios, segundo a agência de notícias Yonhap da Coreia do Sul.

Depois de realizar buscas durante o fim de semana, a Marinha uruguaia afirmou na manhã desta segunda (3) que estava perdendo a esperança de encontrar novos sobreviventes.

O navio StellarDaisy pertencia à coreana Polaris Shipping e foi contratado pela Vale para levar o minério. Tinha 340 metros de comprimento e capacidade para transportar 266 mil toneladas de minério de ferro.

A Vale disse que a carga estava coberta por seguro.

FolhaPress