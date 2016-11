Navio com 400 turistas abre a temporada de cruzeiros 2016/2017 em Manaus, na sexta

Abrindo a temporada de cruzeiros 2016/2017, chega a Manaus, na próxima sexta-feira (11), o navio M/S Sirena, que trata a bordo aproximadamente 400 turistas. A chegada está prevista para às 8h, no porto de Manaus, no Centro.

Para esta temporada são aguardados 20 navios, com aproximadamente 24,6 mil turistas ao todo. A temporada de 2015/2016 trouxe a Manaus 17,6 mil turistas, em 18 navios. Este ano, além dos receptivos feitos pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), haverá programação artística em espaços como o Paço da Liberdade e o Les Artistes Café Teatro, ambos localizados no Centro Histórico da capital, voltada aos turistas que desembarcarem na cidade.

O diretor de Turismo da Manauscult, João Araújo, lembrou que Manaus está recebendo um grande número de turistas e a tendência é que esses números aumentem. “Uma das principais portas de entrada da cidade é o porto, por isso, continuaremos com os trabalhos de recepção das embarcações, que inclui a entrega de placas de boas-vindas à tripulação dos navios que chegam à cidade pela primeira vez, e estimulando os turistas a conhecerem nossos espaços históricos e culturais, como o Paço da Liberdade”, comentou.

Até dezembro, mais cinco embarcações passarão pela cidade, sendo o M/S Regatta, a última a atracar no Porto de Manaus no sábado, 10, às 8h, desembarcando 540 turistas que têm o inglês como idioma predominante.

Outras embarcações

Para o próximo ano, em janeiro, o primeiro navio a chegar será o M/S Marco Polo, no dia 21, às 13h, com 800 turistas, e o navio M/S Queen Victoria, na quarta-feira, 25, às 8h.

O último navio da Temporada de Cruzeiros 2016/2017 a atracar no Porto de Manaus será o M/S Seven Seas Navigator, no dia 4 de junho, domingo, às 8h, com o total de 490 turistas.

