Navio americano com 715 passageiros encerra Temporada de Cruzeiros em Manaus

Último navio da Temporada de Cruzeiros 2016/2017, o M/S Seven Seas Navigator atracou no Porto de Manaus, Centro Histórico da cidade, às 7h46 deste domingo, 5/6, com 715 passageiros. Oriundo de Miami (EUA), a embarcação permanece na capital amazonense até às 16h desta segunda-feira (5), quando retorna ao mesmo ponto de onde partiu.

Com 171 metros, a embarcação, que leva a maioria de turistas americanos, passará ainda pelo porto de Parintins antes de deixar o Amazonas. Ao todo, 20 embarcações com aproximadamente 24 mil turistas passaram pela cidade desde o começo da temporada, em novembro de 2016.

“Esta temporada marcou pelo número de embarcações e de turistas, que vêm aumentando a cada ano, movimentando a economia da cidade com os serviços ligados direta e indiretamente ao segmento. A cada temporada nos profissionalizamos mais em nosso receptivo porque isso promove a cidade enquanto destino turístico internacional”, afirmou o diretor de turismo da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), João Araújo.

Ele destacou ainda o trabalho desempenhado pela Prefeitura de Manaus em uniformizar as informações com a qualificação dos agentes envolvidos no segmento turístico a partir da realização dos workshops de turismo que já está em sua oitava edição. “Isso agrega valor à capacidade das pessoas, à qualificação profissional que se reflete em todos os lugares onde se recebem turistas, principalmente no nosso Centro de Atendimento ao Turista, no mercado Adolpho Lisboa, onde circulam um grande número de visitantes”, afirmou.

Jeff Rainsford, que veio com a esposa, afirmou estar empolgado com a primeira visita ao Brasil. “Esta é a nossa primeira vez no Brasil, e em Manaus. Eu acho que vou encontrar muita história de séculos atrás, quando os espanhóis e os portugueses estavam chegando por aqui. Vai ser interessante conhecer espaços como o Teatro Amazonas”, afirmou o turista que é oriundo da Austrália.

A Manauscult em conjunto com a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) realiza o receptivo dos turistas, que recebem guias bilíngues e artesanatos indígenas no desembarque.

Com informações da assessoria