Natureza e sustentabilidade são levados para a avenida pela Reino Unido da Liberdade

Com enredo “No Reino das fontes de vida, o morro em movimento sustentável faz a diferença”, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, abre seu desfile movimentando sua arquibancada e de olho no título de campeã do Carnaval 2017.

Uma mistura de cores e brilhos está entre as apostas do carnavalesco, Antonio Wagner, que aborda a sustentabilidade e principalmente a preservação e conservação do meio ambiente. A valorização do conhecimento tradicional de povos e comunidades da floresta e as soluções dadas por elas para o equilíbrio ecológico. Além do incentivo ao manejo florestal, valorizando a madeira legal, assegurando renda para as comunidades e enfatizando a redução do desmatamento ilegal, dentre outras abordagens.

Com 3.500 brincantes que estarão distribuídos estrategicamente em 27 alas. A bateria furiosa conta com 300 ritmistas e nas demais alas, 80 baianas, 15 personagens na comissão de frente, 48 acompanhantes de carros e 150 crianças.

O presidente da escola de samba, que que também é presidente da CEESMA (Comissão Executiva das Escolas de Samba de Manaus) comentou o momento de crise econômica para a festividade desse ano. “Este carnaval de 2017 colocou todos os presidentes das Escolas do Grupo Especial de Manaus com um desafio muito grande a ser vencido, fazer um grande desfile, a exemplo dos anteriores”, comentou Jairo Beira-Mar.

