‘Natividade’ exibirá menos tecnologia e mais lirismo no Natal

A partir da próxima sexta-feira (16), o público amazonense poderá prestigiar uma releitura inédita da história do nascimento de Jesus por meio do ‘Concerto de Natal – Natividade’. O espetáculo, realizado pelo governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social (FPS) e da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), será realizado no Teatro Amazonas até o dia 21 de dezembro e vai mesclar balé, música e dramatização para resgatar o espírito natalino tradicional “menos tecnológico e mais lírico”, segundo o diretor cênico do espetáculo, William Pereira.

Os detalhes desse novo espetáculo foram apresentados ontem, durante uma coletiva de imprensa no Palácio da Justiça, Centro, com a presença da primeira-dama do Estado e presidente de honra do Fundo de Promoção Social (FPS), Edilene Gomes de Oliveira, do secretário de Cultura, Robério Braga, e de artistas e patrocinadores.

“A proposta cênica é como se fosse um grande cartão de Natal que vai se abrindo em cena para a população conhecer a vida de Jesus, como uma história contada através dos cartões”, enfatizou o secretário Robério Braga, que também assina a direção geral do auto de Natal. A atração faz parte da programação ‘Um Amor de Natal’, realizada pela SEC.

A obra é inspirada no trabalho ‘Revelações de Natal’, escrito pelo autor amazonense Marx Carphentier, com música composta pelo maestro João Guilherme Ripper. O maestro Luiz Fernando Malheiro é o diretor musical. Cerca de 2 mil profissionais estão envolvidos no espetáculo, entre artistas e técnicos.

Récitas

Ao todo, serão apresentadas dez récitas ao público, distribuídas em horários diferenciados, que contarão a história bíblica do nascimento de Jesus Cristo em 15 cenas. A primeira parte do espetáculo é a narrativa do nascimento de Jesus: a anunciação, nascimento, chegada dos Reis Magos. A segunda parte aborda o Natal e suas mensagens de amor, paz e esperança.

“O Natal é um tema inesgotável e eu estou feliz por receber esse convite para contextualizar o tema, de forma atual, mas respeitando a tradição da história, deixando uma mensagem de amor e de partilha da riqueza, contada a partir do nascimento do Menino Jesus”, comenta o poeta e escritor Max Carphentier. “Os versos sofreram necessárias adaptações do Ripper e, com certeza, o resultado será magnífico, aliado ao fato de ser dirigido e operacionalizado por uma equipe de profissionais e artistas brilhantes”.

Elencos

O elenco principal é formado por 24 artistas selecionados para compor os dois elencos que irão se alternar no palco do Teatro Amazonas durante as apresentações. São eles: Emanuel Conde e Marden Jefite (São José), Dhijana Nobre e Mirian Abad (Maria), Isabelle Sabrié e Patrícia Chaves (voz da Estrela Guia), Thalita Azevedo e Marinete Negrão (Isabel), Fabiano Cardoso e Miqueias William (Gaspar), Enrique Bravo e Juremir Vieira (Anjo Gabriel, Melchior), Roberto Paulo e Luiz Carlos L. da Silva (Baltasar), Jorjão Pampolha e Davi Chaves (Papai Noel), Katia Freitas e Tamar Freitas (Pastora 1), Carol Martins e Elane Monteiro (Pastora 2), Raquel Machado e Damares Machado (Pastora 3), Vicente Henrique e Paulo Queiroz (Jesus).

Também participarão os integrantes da Orquestra Amazonas Filarmônica, do Coral do Amazonas, do Madrigal Ivete Ibiapina, do Corpo de Dança do Amazonas (CDA), do Balé Folclórico do Amazonas, do Grupo Vocal do Coral do Amazonas, do Balé Experimental do CDA, dos grupos de Balé e Coral Infantil do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

As apresentações dos dias 16, 17 e 18 terão transmissão simultânea, em um telão de alta definição com 35 metros quadrados, instalado no largo, com 3 mil cadeiras dispostas para acomodar o público.

Em todas as récitas haverá intérpretes de Libras – Língua Brasileira de Sinais – para pessoas com deficiência auditiva e serviço de audiodescrição, para pessoas com deficiência visual, que também poderão acompanhar a programação elaborada em Braille.

Com informações da assessoria