Nativa comemora aniversário na ‘Festa das Patroas’

As maiores expoentes da música sertaneja feminina no Brasil, a rainha Marília Mendonça, a dupla Maiara & Maraísa, Wanessa Camargo e Paula Mattos estarão em Manaus neste sábado, dia 8 de abril, no sambódromo. Atualmente essas cantoras são referência para qualquer mulher quando se trata de abrir o coração, soltar a voz e tocar um “modão” sobre amor, traição, entre outros assuntos do universo feminino.

As “patroas” vieram para dominar o palco e ainda vão interpretar não apenas os sucessos delas, mas também canções de outros artistas. Cheias de vitalidade e gás nas apresentações e muita integração com o público, graças aos seus canais de vídeo do YouTube e as rádios do Brasil que tocam suas canções, elas sabem que terão o coro do público para completar a festa.

Para Bete Dezembro, proprietária da Fábrica de Eventos que é a produtora do megashow, trazer para Manaus essas mulheres em um momento no qual o empoderamento feminino está em alta é também importante e enaltecedor para mercado de shows e eventos, e claro, para o público. “Valorizar essa geração de mulheres que sabe o que quer é muito bom para o público que quer vê-las, é para eles que nós nos empenhamos tanto em produzir os melhores eventos e também é ideal para o nosso mercado de trabalho, pois geramos emprego quando há um grande encontro desses”.

Este ano, a rádio Nativa, do Grupo Raman Neves de Comunicação, que tem parceria com a Fábrica de Eventos, completou um ano de vida e Bete relembra a importância dessa parceria. “A cidade precisa desse tipo de união, afinal, o público é quem tem que ganhar. Ele é o nosso maior foco, superando novos desafios a cada show” disse.

Em Manaus a rádio, tem o lema “A Nativa é muito mais!” que traz a ideia de interagir com os ouvintes o máximo possível, seja com sorteios de brindes ou ligações por telefone. Inclusive já bateu recorde de audiência, na frequência de 95,1 MHz. Um dos pontos fortes é justamente a programação popular. É nessa pegada que a rádio investe em tocar músicas de artistas renomados e que fazem sucesso. Pensando nisso, a Fábrica de Eventos se uniu à Nativa FM – Manaus, com a ideia de oferecer exclusividade ao ouvinte. Durante a programação, são sorteados ingressos para os shows, CDs promocionais e exclusivos, além de visitas aos camarins dos artistas nos eventos produzidos pela Fábrica.

A rainha

Aos 21 anos de idade é a compositora mais concorrida no mercado sertanejo com músicas com Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, entre tantos outros. Tem contrato assinado desde os 15 anos idade. Surpreendeu o Brasil em seu DVD de estreia, tornou-se a artista mais vista no canal do YouTube no Brasil, superando nomes como Adele. Aliás, seu tipo físico e talento levou Marília a ser chamada de Adele brasileira. Em outubro do ano passado gravou seu segundo DVD para mais de 40 mil pessoas em Manaus. Sua musica “Infiel” fechou 2016 como a segunda cancão mais tocada em todas as rádios. Logo em sua estreia foi indicada ao prêmio de Melhor Cantora – Melhores do Ano (Faustão), eleita a Personalidade da Música em 2016 pelo site da revista “Veja”.

Maiara e Maraísa

Dupla feminina de maior sucesso da atualidade, também são compositoras e assinaram músicas com Gusttavo Lima, Henrique e Juliano, Jorge & Mateus, Cristiano Araújo, entre outros. Gêmeas naturais de Araguarina/MT, são formadas em música popular brasileira, mas decidiram seguir o gênero sertanejo por sugestão de Teodoro, da dupla com Sampaio, quando gravaram a canção “Peixe Carimbado”. Dominaram as rádios e os shows em todo o país, com uma média de 26 shows mensais. Gravaram o segundo DVD em Campo Grande, no final do ano passado, para 30 mil pessoas. Conquistaram públicos de diferentes idades cheias de atitudes.

Wanessa Camargo

Wanessa tem redescoberto o prazer de entoar canções que expressem a chamada “sofrência” do sertanejo. Além disso, tem se dado conta da necessidade de usar sua voz na valorização feminina, retratando a mulher como dona de suas vontades e decisões. O mais recente álbum de Wanessa Camargo, intitulado “33”, por conta da idade da cantora traz duas faixas inéditas. Além de trazer as canções já divulgadas pela cantora, o novo trabalho apresenta “Eu Quero Ser a Outra” e “Anestesia”. Ao buscar composições para o álbum, a cantora sentiu falta de um repertório mais visceral, das letras às melodias. Foi quando decidiu compor algumas canções, sem medo de retomar suas raízes ou de se enquadrar em quaisquer rótulos. Ao lado de parceiros, Wanessa assina a composição de “Agora Eu Sei” “Fora de Mim” e “Boquinha de Açúcar”.

Paula Mattos

A carreira profissional começou com as composições que foram parar nas vozes de sertanejos como Gusttavo Lima, que gravou “Doidaça”, e Thaeme e Thiago, de quem foi backing vocal por dois anos e meio: “Digo que eles me abriram a primeira porta”. No ano passado ela gravou seu primeiro DVD e viu a música “Que sorte a nossa” explodir nas rádios. Escrita por ela com a dupla Luiz Henrique e Fernando, a canção tem história. “O Fernando já lutava contra a leucemia e não conseguiu participar do DVD porque morreu dois meses antes. Deixei a voz dele gravada e é o momento mais emocionante dos shows”, explica a cantora, que tem o refrão tatuado no braço.

Melhor lugar da festa

No evento haverá DJ no Camarote Stage, que é o melhor espaço do evento. A DJ convidada é nada menos que DJ My Seven, uma das melhores do mundo, reconhecida por uma revista inglesa de renome DJaneMag. Sobre participar da “Festa das Patroas”, ela afirma que é muito importante já que o talento feminino está em alta. “É um evento com uma configuração muito interessante, onde o talento feminino é o destaque. No Line-Up da “Festa das Patroas” estão algumas das artistas que mais se destacam atualmente no cenário musical brasileiro, elas dominam de norte a sul, e ser convidada pela Fábrica de Eventos para fazer parte de time que irá levar muita música para o público está sendo uma satisfação”, conta.

Bruna Chagas

EM TEMPO