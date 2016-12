Natal Solidário dos Bilhares presenteia crianças no São Jorge

A campanha “Natal Solidário dos Bilhares”, promovida pela Prefeitura de Manaus, fez a alegria de 125 crianças residentes no beco Bragança, na rua da Cachoeira, bairro São Jorge, Zona Oeste da capital. Na tarde desta sexta-feira (23) foram entregues os brinquedos arrecadados durante duas semanas pelo Parque Municipal Ponte dos Bilhares. E quem fez a entrega foi o próprio Papai Noel, acompanhado pela equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), que administra o espaço.

De acordo com o secretário da Semmas, Itamar de Oliveira Mar, a ideia foi levar o espírito natalino para as crianças carentes que moram nos arredores do Parque. Ele também destacou que essa é uma maneira de aproximar ainda mais a população do espaço.

“Trazemos aqui um pouco de alegria para famílias que não têm condições de proporcionar um presente de Natal para seus filhos. Isso para nós é muito gratificante”, disse Itamar, que também elogiou a iniciativa dos gestores do Parque dos Bilhares.

Willian Walter, de 12 anos, recebeu uma das senhas que davam direito aos brinquedos. Ele ganhou um par de patins e disse que os passeios no parque agora serão ainda mais divertidos. “Sonhava em ter um desse. Passei de ano direto e estou indo para o 7° ano. Muito Obrigado Papai Noel!”, festejou.

Para os moradores esse foi um fato inédito. “Essa é uma área ainda muito carente e é muito bom saber que ajuda veio dos Bilhares, que é nosso vizinho e merece todo o respeito”, disse a ex-presidente da comunidade, Ivana Ramos. E os comunitários também participaram da ação, como o servidor público Alessandro Azevedo, que visitou as famílias e viu de perto a necessidade de cada pessoa. “É um ano de crise e muitos pais não teriam condições de dar presentes aos seus filhos. Essa é uma ótima oportunidade para exercitarmos a nossa solidariedade e relembrarmos o nascimento do menino Jesus”, destacou.

O “Natal Solidário dos Bilhares” contou com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), da Igreja Adventista da Raiz, Igreja Batista do Dom Pedro, Companhia de Dança R2 e do curso de Dança da Universidade do Estado do Amazonas (EUA). A campanha ainda proporcionou duas noites de atrações culturais para estimular a doação de brinquedos.

Com informações da assessoria