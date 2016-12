Natal Solidário arrecada brinquedos no Parque dos Bilhares para crianças carentes

Com objetivo de arrecadar brinquedos para crianças carentes, a campanha Natal Solidário tem início nesta sexta-feira (16), na praça da Fogueira localizado no Parque Municipal Ponte dos Bilhares, na Zona Centro-Sul de Manaus. As atividades serão realizadas durante três dias, com apresentações de canto coral, fanfarras executando canções natalinas e a apresentação de um Auto de Natal pelo grupo de teatro do Parque Cidade da Criança.

Uma árvore de Natal, de cinco metros, feita com 500 garrafas pet, arrecadadas pelo Projeto Pé de Pet terá a iluminação inaugurada hoje, às 17h. A árvore foi desenvolvida pela Divisão de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

A programação ainda vai contar com músicas natalinas e sobre a história de cada símbolo do Natal, como a árvore, o boneco de neve e o Papai Noel. As pessoas que forem ao local também vão poder colaborar para um natal mais feliz para dezenas de crianças atendidas pela Associação dos Moradores da Rua da Cachoeira. Os brinquedos devem estar novos ou em bom estado.

As doações podem ser feitas antes ou durante os dias das apresentações na administração do parque. A entrega dos brinquedos será no dia 23, às 14h, na rua da Cachoeira, e será feita pela equipe da Semmas.

A iniciativa conta com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Associação de Fanfarras do Amazonas e Igrejas Batista e Adventista do Amazonas.

Programação do Natal Solidário dos Bilhares 2016

Dia 16/12 – Sexta-feira

17h30 – Abertura do Natal Solidário dos Bilhares 2016

18h – Fanfarra da Escola Estadual Petrônio Portela.

19h – Grupo de Dança Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

Dia 17/12 – Sábado

18h30 – Coral Natalino da Igreja Batista em Dom Pedro

19h30 – Fanfarra Escola Estadual Raimunda Holanda de Souza

Dia 18/12 – Domingo

19h – Coral Natalino da Igreja Adventista da Raiz

19h30 – Auto de Natal com o Grupo de Teatro do Parque Cidade das Crianças.

