‘Natal no Paço’ tem sessão de autógrafos de Karine Aguiar

Durante a programação do “Natal no Paço”, neste domingo, 11, a cantora Karine Aguiar realiza sessão de autógrafos do seu novo álbum Organic, lançado em novembro, às 19h30. Antes, a artista amazonense realiza um pocket show gratuito para o público que for conferir as atrações que estarão presente no Paço da Liberdade, Centro Histórico de Manaus, onde acontece o evento.

A cantora fará uma participação especial com canções próprias do seu novo álbum “Organic”, cuja produção e direção musical são assinadas pelo jazzista norte-americano Matthew Parrish. Compositores da Amazônia, França, EUA e de diversas regiões do Brasil tiveram suas músicas gravadas em um tom plural, vibrante e cosmopolita.

No segundo domingo do “Natal no Paço” haverá ainda o “Espetáculo de Natal”, adaptado especialmente para a ocasião. Dirigido por Socorro Andrade e Matheus Sabbá, atores se revezarão em cena entre danças, falas e cantorias ao vivo, tendo o Paço da Liberdade como cenário. O ápice é a entrada do Papai Noel em cena que, na sequência, ficará à disposição para fotos.

Além disso, sete corais prometem fazer o clima natalino mais que especial, a partir das 17h. A cada domingo que antecede o Natal, atrações diferenciadas levam ao público a magia da data festiva e colorem o Paço da Liberdade, um dos mais significativos cartões postais da cidade. A programação que iniciou no dia 5 é gratuita e conta com atores, músicos, corais, entre outras atrações.

Nos dias 10 e 11 acontece ainda a última edição da Feira do Paço deste ano. O evento traz como tema o Circo e Natal, das 16h às 21h.