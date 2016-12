‘Natal no Paço’ leva famílias de volta ao Centro Histórico de Manaus

O primeiro dia do Natal no Paço, com uma extensa programação de música e personagens no Paço da Liberdade, levou as famílias de Manaus ao Centro Histórico neste domingo.

No local, uma árvore de Natal de três metros e meio de altura começou a ser decorada com a participação de crianças que foram com seus pais prestigiar o evento.

O Natal no Paço é organizado pela Prefeitura de Manaus e acontecerá durante os três domingos que antecedem o Natal (4, 11 e 18/12). “Nosso objetivo é trazer as famílias novamente para nosso Centro Histórico e estamos cumprindo mais uma etapa desse processo com o Natal no Paço”, afirmou o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula.

O engenheiro florestal Péricles Barata, 51, levou o filho José, de 4 anos, para colocar adereços na árvore de Natal. “Ele começou a entender agora o que é o Natal e eu resolvi trazê-lo para ver a programação. Além de ser muito legal, é um evento gratuito e bem organizado”, declarou.

A pequena Lívia, de três anos, também esperou, ao lado da mãe, sua vez para colocar uma bolinha na árvore de Natal. “Viemos assistir a avó dela cantar no coral e estamos aproveitando para conhecer o Paço e decorar a árvore de Natal”, afirmou a mãe de Livia, Dayana Lucena, 25.

A programação do Natal no Paço também inclui o Festival Amazonas de Corais com apresentações de 12 corais de músicas natalinas na escadaria do Paço da Liberdade.

Todo o evento é realizado em parceria com a iniciativa privada, Skal Clube de Manaus, que reúne executivos do turismo local, Abrasel e Instituto Amazônia.

PROGRAMAÇÃO

Dia 11/12

17h30 às 18h – Personagens Natalinos (Papai e Mamãe Noel, Duendes, Fadas e outros)

18h10 às 18h50 – Coral Aliança Francesa

19h às 19h30 – Coral da UEA

19h35 às 20h – Coral Maestro Gorski

20h05 às 20h30 – Tubones Coral

20h35 às 21h – Coral da Câmara Municipal de Manaus

Dia 18/12

17h30 às 18h – Personagens Natalinos (Papai e Mamãe Noel, Duendes, Fadas e outros)

18h10 às 18h50 – Coral Aliança Francesa

19h às 19h30 – Musicando

19h35 às 20h – Madrigal Ivete Ibiapina

20h05 às 20h35 – Coral do IT

