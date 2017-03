Nassau promove campanha para doação de sangue em Manaus

A Faculdade Maurício de Nassau, unidade Manaus, lança no dia 6 de março, uma campanha para incentivar a doação de sangue na instituição. A atividade faz parte do “Trote Legal 2017” e tem como objetivo contribuir com o estoque de sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

Doar sangue é a forma mais simples para salvar vidas. A instituição convida a todos, seja ou não estudante da Nassau, para no dia 21 de março fazer a sua contribuição. Uma unidade móvel do Hemoam estará aguardando por voluntários em frente à sede da instituição de ensino, localizada na avenida Djalma Batista, nº 377, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. O horário para coleta de sangue será das 16h às 20h.

“Que essa prática passe a ser hábito entre os nossos alunos, pois é uma experiência de voluntariado e solidariedade. Uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, além de ser uma importante demonstração de amor ao próximo. É importante mobilizar a todos para que abracem essa campanha”, diz a coordenadora de Enfermagem, Andreza Batista.

Para doar, o voluntário deve apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial, como Registro Geral (RG), Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social; estar em boas condições de saúde; pesar no mínimo 50kg; estar descansado (ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas); estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação).

Não podem participar as pessoas que já tiveram hepatite ou malária, quem recebeu transfusão de sangue nos últimos 12 meses, portadores de doenças sexualmente transmissíveis, como HIV e Hepatite B e C, mulheres grávidas ou amamentando e quem teve febre nos últimos 30 dias.

Aos doadores, serão disponibilizados certificados de horas complementares. Abrace essa campanha e compartilhe esta corrente amor e solidariedade.

Com informações da assessoria