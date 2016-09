Nasce primeiro bebê que incorpora o DNA de três pais

Com cinco meses de idade, Abrahim Hassan é o primeiro bebê no mundo a nascer com o DNA de três pais. A informação foi divulgada nesta terça-feira (27) pela revista especializada ‘New Scientist’.

Graças à técnica realizada por cientistas norte-americanos, Hassan tem o DNA de sua mãe e de seu pai, além de um pequeno pedaço de código genético de um doador.

“Esta é uma grande notícia e um grande negócio. É revolucionário”, afirmou Dusko Ilic do Kings College, em Londres, onde a nova técnica foi legalmente aprovada. Apesar de controversa, a nova técnica permite que os pais com mutações genéticas raras possam ter bebês saudáveis.

De acordo com a publicação, a mãe de Abrahim, Ibtisam Shaban, transporta genes para a síndrome de Leigh, uma doença rara de origem metabólica e que afeta todo o sistema nervoso em desenvolvimento.

Genes para a doença residem no DNA da mitocôndria, que fornece energia para nossas células e levam 37 genes – que são passados pelas mães aos filhos.

Cerca de um quarto das mitocôndrias de Shaban tem a mutação causadora da doença. Shaban já havia perdido seus dois primeiros filhos devido à doença. Com a nova técnica, Abrahim está livre de ter uma condição genética que sua mãe jordaniana carrega em seus genes.

Shaban e seu marido, Mahmoud Hassan, procurou a ajuda de John Zhang e sua equipe do Centro de Fertilidade de New Hope, em Nova York (EUA). Zhang desenvolveu uma maneira de evitar a doença mitocondrial usando uma técnica de ‘três-parent’.

O método, aprovado no Reino Unido, é chamado de transferência pronuclear e envolve fertilização do óvulo da mãe e de um óvulo doador com o esperma do pai. Antes de os ovos fertilizados começarem a dividir em embriões em estágio inicial, cada núcleo é removido. O núcleo do óvulo fertilizado do doador é descartado e substituído pelo do ovo fecundado da mãe.

Por Folhapress