Nasce Artur, terceiro filho de Kelly Key, que mostra parto pelas redes sociais

Kelly Key inovou na hora de contar para seus seguidores, nesta quinta-feira (26), que deu à luz Artur, seu terceiro filho.

No Instagram Stories, ferramenta de vídeo da rede social, ela mostrou momentos do parto. Depois, pelo app, exibiu o bebê já nos braços do pai, o empresário Mico Freitas.

Como a artista estava literalmente tendo um parto, coube a algum amigo atualizar o perfil dela nesse momento.

Artur nasceu nesta quinta (26), na maternidade perinatal, no Rio, com 3 kg e 49 cm. Ele e a artista passam bem.

A artista também é mãe de Jaime Vitor, 11, e Suzanna, 16, filha que teve com o cantor Latino.

Durante a gravidez, Kelly Key abriu um canal no YouTube onde os fãs puderam acompanhar toda a gestação. Ela já afirmou que na próxima terça (31) haverá um vídeo sobre o parto.

No começo deste ano, um vídeo antigo da artista no qual ela dizia que tomava iodo durante a gestação para desenvolver o QI do bebê causou polêmica.

A recomendação, feita pela médica da cantora, aparece por poucos segundos. No vídeo, a profissional também receita outros nutrientes, como ômega 3 e magnésio, além de indicar uma rotina de exercícios e diminuição do consumo de açúcar e sal refinado.

Folhapress