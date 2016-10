Nas redes sociais, casa do prefeito de Manacapuru é apresentada como lixeira da cidade; Tororó nega

Em uma página do Facebook, usada principalmente para denunciar o descaso das autoridades públicas com a cidade de Manacapuru (distante 69 quilômetros de Manaus), há uma denúncia de que a calçada da casa do prefeito, Jaziel Nunes, o Tororó, estaria servindo como ‘lixeira’ para os moradores que justificam o ato pela falta da coleta de lixo no município. O prefeito, por telefone, negou o fato.

A imagem publicada nas redes sociais mostra a calçada da residência de Tororó com sacolas de lixo. Na legenda, há ainda a informação de que em frente à Câmara Municipal também estaria sendo jogado lixo por populares que estão revoltados com a falta do serviço de coleta.

Os moradores dizem que estão realizando mutirões de limpeza nas ruas e fazendo a coleta de lixo em carros particulares.

“A cidade está um caos. Lixo em todas as ruas”, disse um profissional da saúde que preferiu não se identificar para confirmar a denúncia publicada nas redes sociais.

Por telefone, o prefeito de Manacapuru disse à reportagem do portal EM TEMPO que o lixo que aparece na calçada é resultado de uma limpeza feita por ele, realizada no quintal da casa onde mora.

“Não procede. Eu que fiz uma limpeza no meu quintal neste final de semana. Estávamos com problemas na coleta há dois dias, mas a partir de amanhã [esta segunda (18)], tudo vai estar normalizado”, explicou Tororó.

Portal EM TEMPO