Nas areias da Ponta Negra, Estrela do Norte consagra-se bicampeão invicto da Copa Manaus de Beach Soccer

O Amazonas tem um novo papão de títulos nas areias. É o Estrela do Norte, que venceu o Área Verde por 8 a 5 e conquistou o bicampeonato invicto da Copa Manaus de Beach Soccer, na tarde deste sábado (29), na praia da Ponta Negra, Zona Oeste da capital amazonense.

O Estrela do Norte já havia vencido a primeira etapa da Copa Manaus de Beach Soccer e agora papou também a segunda. Não haverá necessidade de mais dois jogos decisivos e o clube será o representante do Amazonas no Circuito Nacional de Beach Soccer em 2017. Além disso, o Estrela do Norte vai receber um prêmio de R$ 2 mil oferecido pela entidade organizadora da competição, a Federação Amazonense de Futebol de Areia (Fafa).

Bob, o ‘matador’ da final

O nome do jogo foi o atacante Ítalo Henrique, o popular ‘Bob’, autor de três gols do Estrela do Norte na partida. Marquinho balançou a rede duas vezes, Ligeirinho, Pirulito e Hamilton completaram a festa para o ‘Gigante’ da Zona Leste. O Área Verde marcou com Diogo em três ocasiões e Bruno marcou dois gols.

O Estrela do Norte foi bicampeão da Copa Manaus de Beach Soccer com Eduardo Queiroz, Leandro Régio, Bob, Iran, Marquinho, Pirulito, Come Lixo, Leandro, Ligeirinho, Melzinho e Hamilton. A comissão técnica foi formada por Cleudvan Lopes (técnico), Tinho (auxiliar) e Cleudinei Lopes (presidente).

Com informações de assessoria