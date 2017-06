Narcisa, Inês Brasil e Valesca ‘são presas’ para divulgar nova temporada de ‘OITNB’

A Netflix conseguiu juntar três “mitos” brasileiros em um único vídeo: a socialite Narcisa Tamborindeguy, a “musa” da internet Inês Brasil e a cantora Valesca. Não bastasse a iguaria do encontro por si só, o trio aparece na prisão -ok, trata-se da famosa penitenciária de Litchfield, não necessariamente qualquer cadeia.

O vídeo (disponível em https://www.facebook.com/OITNBBrasil/videos/804703976363203/) foi publicado nesta quinta (8) na rede social Facebook para divulgar a quinta temporada da série “Orange Is The New Black”.

Para anunciar os novos episódios, a empresa colocou cada uma em um cela. Por frestas, elas conversam sobre “spoilers” da série. “Se você achava que a maior celebridade em Litchfield era a Judy King… segura essa marimba tripla”, diz a Netflix no texto de divulgação.

Folhapress