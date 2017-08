Não votei, e agora? Saiba como proceder

Mais de 2 milhões de eleitores foram às urnas para escolher o novo governador do Amazonas neste domingo (6) e mais de 500 mil amazonenses preferiram se abster neste pleito. Para ajudar os eleitores a entender o que acontece em casos como esse, o EM TEMPO selecionou algumas informações essenciais para orientá-los a evitar problemas por terem escolhido não comparecer às urnas.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza aos cartórios eleitorais, após cada ano eleitoral, por volta do mês de março, a relação dos eleitores que deixaram de votar nos três últimos pleitos consecutivos. O eleitor que constar da referida relação deverá comparecer ao cartório eleitoral, no horário de expediente, até a data limite estabelecida pelo TSE, a fim de regularizar sua situação.

Documentação necessária

O eleitor deverá apresentar os seguintes documentos: documento que comprove sua identidade (obrigatório); título eleitoral; comprovante (s) de votação (canhotos) e/ou Justificativa(s) eleitoral(is).

Observação: não havendo justificativa ou os comprovantes de votação, o eleitor deverá pagar multa eleitoral, no valor de R$ 3,50 por cada pleito em que deixou de votar.

Ausência justificada

Eleitor que comprovar ser menor de 18 anos ou maior de 70 anos ou analfabeto estará quite com a Justiça Eleitoral.

Eleitor no exterior

Eleitor que se encontrava no exterior no dia das eleições tem o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de seu retorno ao Brasil, para comparecer ao cartório a fim de justificar sua ausência, do contrário, a quitação só poderá dar-se mediante pagamento de multa, lembrando que a data final para comparecimento é determinada anualmente pelo TSE, normalmente no início de maio.

Eleitor que ainda se encontra no exterior

Deverá encaminhar, por via postal, requerimento de justificativa ao Juiz Eleitoral, acompanhado de documentos que comprovem sua permanência no exterior.

Deixei de comparecer e minha inscrição foi cancelada…e agora?

Vá até o cartório eleitoral da cidade onde você mora para efetivar a emissão do boleto de pagamento de sua multa eleitoral (R$ 3,50 por ausência a pleito). Após o pagamento, retorne ao cartório eleitoral e solicite uma revisão/ transferência de seu título eleitoral e ele será regularizado novamente.

Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas em todos os cartórios eleitorais do estado do Amazonas.

O eleitor que não estiver em dia com a Justiça Eleitoral não poderá:

• Obter passaporte ou carteira de identidade (essa restrição não se aplica ao eleitor no exterior que requeira novo passaporte para identificação e retorno ao Brasil, nos termos do § 4º do art. 7º do Código Eleitoral).

• Receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição.

• Participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos estados, dos territórios, do Distrito Federal, dos municípios ou das respectivas autarquias.

• Obter empréstimos nas autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais, institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo ou de cuja administração este participe, além de com essas entidades celebrar contratos.

• Inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se neles.

• Renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo.

• Praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou do imposto de renda.

• Obter certidão de quitação eleitoral, conforme disciplinam a Res.-TSE nº 21.823/2004 e o art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997.

Observação: O eleitor que não votar em três eleições consecutivas, não justificar sua ausência e não quitar a multa devida terá sua inscrição cancelada. A regra não se aplica aos eleitores cujo voto seja facultativo (analfabetos, maiores de 16 e menores de 18 anos, e maiores de 70 anos) e aos portadores de deficiência física ou mental que torne impossível, ou demasiadamente oneroso, o cumprimento das obrigações eleitorais, que requererem, na forma das resoluções-TSE nos 20.717/2000 e 21.920/2004, sua justificação pelo não cumprimento das obrigações eleitorais.

