‘Não podemos esperar 2018’, defende Lula sobre antecipação de eleição

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta quinta-feira (19), que o PT se dedique a uma campanha pela antecipação das eleições presidenciais de 2018.

“Não podemos esperar 2018. Precisamos saber se temos forças para antecipar. A gente pode suportar. Mas o brasileiro não aguenta esperar”, afirmou.

Falando para cerca de 400 militantes petistas, Lula apelou para que superem suas divergências. O ex-presidente disse que o PT precisa apresentar propostas capazes de reconquistar o eleitor, em vez de se apresentar como um partido de “oposição, contestação e protesto”.

Segundo ele, isso é para “partido que tem quatro deputados”.”Não podemos fazer uma ação política de resistência. Gritamos ‘fora, Temer’, e o Temer está lá. Gritamos ‘não vai ter golpe’ e teve”.

Líder das pesquisas eleitorais, ele listou, entre suas propostas, medidas para aquecimento da economia, ainda que seja necessário o aumento da dívida pública.

Lula foi recebido aos gritos de “volta, Lula” e “Brasil urgente, Lula presidente”. Ao discursar no ato de lançamento do congresso nacional do partido, programado para junho, ele pediu que o partido faça uma reflexão sobre suas derrotas.

“A esperança que construímos no país virou uma certa desesperança”, reconheceu.

Durante discursos, a plateia exibia cartazes criticando a possibilidade de acordo com partidos da base governista para a eleição no Congresso gritava “fora, Temer” e “Maia não”.

Catia Seabra

FolhaPress