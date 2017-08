‘Não me calo mais’, diz Silvio Santos em resposta a Fernanda Lima

Silvio comentou em seu programa um vídeo no qual Fernanda Lima aparecia – Divulgação

Silvio Santos voltou de férias, retomou as gravações do “Programa Silvio Santos” e aproveitou para retrucar o comentário de Fernanda Lima: “Não me calo mais”, disse ele, em tom de brincadeira. O programa vai ao ar neste domingo (13).

No início de julho, Silvio comentou em seu programa um vídeo no qual Fernanda Lima aparecia. “Com essas pernas finas e essa cara de gripe, ela não teria nem amor nem sexo”, afirmou ele.

Leia também: Silvio Santos elogia Thammy Miranda: ‘É um garoto perfeito’

Fernanda Lima, 40, em entrevista ao “Pânico na Band”, rebateu o dono do SBT: “Acho que o Silvio é o maior comunicador vivo brasileiro, mas, nesse quesito, eu perguntaria ‘Silvio, por que não te calas?'”, disse a artista.

Folhapress

Leia Mais

O poder do “Joinha” no trânsito de Manaus: gentileza gera gentileza

Confira lista com 10 RHs que ofertam vagas de emprego em Manaus

Evaristo Costa vai virar youtuber, diz colunista