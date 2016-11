Não há risco de redação do Enem ser anulada, diz secretária do MEC

A secretária-executiva do Ministério da Educação, Maria Helena Guimarães, descartou nesta terça-feira (8) a possibilidade de cancelamento ou anulação da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), aplicada no último domingo.

A declaração ocorre após a Polícia Federal (PF) informar que dois candidatos presos no fim de semana em Fortaleza e Macapá como suspeitos de tentar fraudar o Enem afirmaram terem tido acesso ao tema da redação antes do início das provas.

“Não há risco de cancelamento da prova nem da redação. A situação está muito circunscrita”, disse Guimarães.

Segundo a secretária, informações preliminares da PF até a manhã desta terça apontavam que não havia ocorrido vazamento.

“Esse caso está sendo averiguado. A informação que temos até agora é que não houve vazamento”, disse.

Maria Helena Guimarães também voltou a negar que a imagem de uma suposta prova de redação que circulou nas redes sociais no ano passado fosse verdadeira, apesar de ter tema semelhante ao da prova deste ano.

Para ela, a ação judicial apresentada por um procurador do Ceará para anular a prova de redação do Enem não preocupa. E minimizou os problemas.

“Todo ano acontece isso. Já teve ano que anularam [a prova]. O Enem exige uma logística e sistema de segurança aperfeiçoados a cada ano”, disse.

No total, 11 pessoas foram detidas no domingo, segundo dia das provas do Enem. Eram candidatos que estavam com ponto eletrônico, que permite fraudar a prova.

Natália Cancian

Folhapress