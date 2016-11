Não há racismo que resista ao talento; no esporte, diferenças entre negros e brancos ficam apenas na cor da pele

Instituições de ensino de todos o mundo, cientistas, biólogos e especialistas em genética por toda a parte ainda tentam explicar a superioridade dos negros em algumas modalidades esportivas, como o atletismo e o basquete. A universidade norte-americana de Howard, por exemplo, mostra que há uma diferença entre negros, asiáticos e brancos na questão do comprimento de braços e pernas, e que o centro de gravidade do corpo deles seria mais alto, dando mais estabilidade na corrida.

Talvez isso explique as atuações do maior atleta de todos os tempos nas provas de velocidade, Usain Bolt. O jamaicano é multicampeão olímpico e mundial, recordista nos 100 e 200 metros rasos. É o único atleta na história do atletismo a ter vencido três modalidades diferentes de pista nos Jogos Olímpicos de forma consecutiva, acumulando nove medalhas de ouro, além de ser undecacampeão (11 vezes) do mundo.

Tudo bem, os cientistas conseguiram encontrar motivos para explicar a superioridade dos negros no atletismo. Contudo, ainda não acharam argumentos para esclarecer o fenômeno Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé. Considerado por muitos o maior jogador de futebol de todos os tempos, ganhando, inclusive, o apelido de “Rei” da modalidade, o mineiro de Três Corações fez história com duas camisas.

Pelo Santos, ele conquistou nada mais nada menos que duas Copa Libertadores da América, nos anos de 1962 e 1963. Com a camisa da seleção brasileira foi mais importante ainda: é o único atleta a ter três conquistas de Copa do Mundo no currículo, em 1958, 1962 e 1970. Mas o que ninguém consegue explicar, cientista nenhum neste planeta, é a quantidade de gols marcados por Pelé. No total, foram 1.281 em 1.363 partidas disputas, feito jamais alcançado por nenhum outro jogador.

No basquete, a supremacia de atletas negros é ainda maior. Considerada a maior potência da modalidade, os Estados Unidos é dono dos principais nomes neste quesito. Tem Michael Jordan, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e, para não ficar somente no passado, mais recentemente Kobe Bryant ganhou destaque e LeBron James continua brilhando, dentre tantos outros excelentes coadjuvantes com a mesma cor da pele.

Minoria talentosa

Num esporte elitista e predominantemente disputado por brancos, o inglês Lewis Hamilton chegou para gravar seu nome na história da modalidade. “Intruso” numa categoria que nunca havia tido um carro pilotado de maneira oficial por um negro, ele é uma das provas que a genética pode até tentar explicar as vantagens que uma raça leva sobre a outra em determinadas modalidades, mas que nada pode se sobrepor ao talento.

Numa época em que a Fórmula 1 ainda não era dominada pelo dinheiro, diferentemente de hoje em dia, em que muitos pilotos conseguem “comprar” seus lugares no grid, Hamilton disputou e foi campeão por todas as categorias abaixo da principal. Atualmente, com 31 anos, o inglês é tricampeão mundial e é o segundo piloto com maior número de vitórias, ficando atrás apenas de Michael Schumacher.

Em outro esporte dominado por praticantes brancos, duas mulheres negras chamam a atenção, não pela cor de pele, mas por todo talento e habilidade com a bolinha verde mostrado em quadra. As irmãs Williams – Serena e Venus – já chegaram a tomar conta das duas primeiras posições do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), a segunda, inclusive, foi a primeira negra a assumir a liderança da classificação na história da modalidade.

As norte-americanas já fizeram história no tênis, apesar de seguirem atuando. Elas são as únicas, ao lado de Steffi Graf, que possuem o chamado Golden Slam (venceram os quatro Grad Slams e também as Olimpíadas). Subiram ao lugar mais alto do pódio no torneio de duplas dos Jogos Olímpicos de Sidney-2000, Pequim-2008 e Londres-2012.

E se o assunto é negro em esporte predominantemente disputado por brancos, não há como deixar de fora Tiger Woods. Considerado o maior golfista de todos os tempos, ele foi fundamental na participação das classes menos envolvidas na modalidade, principalmente entre as minorias raciais e jovens dos Estados Unidos. Em 2009, o californiano foi apontado pela revista “Forbes” como o primeiro desportista bilionário da história.

A ciência pode até tentar explicar as diferenças e vantagens que uma raça leva sobre a outra em determinadas modalidades esportivas, mas nada é maior do que a vontade de crescer e vencer na vida, superando todas as dificuldades impostas por discriminação, preconceito, falta de apoio, estrutura ou recursos financeiros. E nisso o esporte ainda se apresenta como uma possibilidade real de ascensão social, seja para negros, brancos, mestiços ou índios. A meritocracia e o talento ainda são premiados em diversos desportos.

André Tobias

Jornal EM TEMPO