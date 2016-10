Não há lugar melhor para investir do que o Brasil, diz Abilio Diniz em NY

Abilio Diniz, 79, um dos principais nomes do setor privado no país, está otimista. “O Brasil está de volta aos negócios. É um novo momento. […] Não há lugar melhor no mundo para investir do que o Brasil”.

É um contraste e tanto para quem, 11 meses atrás, também em Nova York, anunciou: “O Brasil está em liquidação”.

Em agosto de 2015, ele já havia sugerido trancar Lula, Temer e FHC “numa sala e jogar a chave fora para encontrar a solução” da crise brasileira -que julgava ser mais política e menos econômica.

“Ontem [segunda, 10] aprovamos [na Câmara] a lei do teto de gastos, e isso é muito importante para nós”, disse nesta terça-feira (11).

Presidente do conselho de administração da BRF (ex-Brasil Foods S.A.), ele está na cidade para falar dos planos de ampliar a presença da empresa no mercado internacional.

“Claro que a recessão afetou a companhia”, afirmou. A ressalva veio a seguir: “Com a esperança, vem a confiança”.

No mês passado, em entrevista à jornalista Miriam Leitão, ele defendeu a CPMF como medicina contra o deficit público.

“Você quer continuar carregando o deficit ou você aceita um pouco mais de imposto? É um imposto que não dá trabalho para arrecadar, você arrecada automaticamente, é um imposto de alíquota muito baixa”, disse então.

“Eu mencionei a CPMF porque é um imposto mais fácil de ser implementado. Mas é errado dizer que o Abilio defende aumento de impostos, defendo é o equilíbrio fiscal”, afirmou nesta terça, ao ser questionado pela reportagem sobre a fala.

O empresário apoiava o governo Lula e, em 2010, endossou a candidatura de Dilma Rousseff. Agora, ele diz não ter opinião sobre as recentes denúncias contra Lula na Justiça.

Suas declarações sinalizam que a gestão petista, para ele, é página virada. “O Brasil está em recuperação. É um momento muito, muito bom.”

