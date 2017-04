‘Não há liberdade com medo’, diz Fontes em reunião com moradores do Morro da Liberdade

Após a onda de violência em Manaus, que se intensificou nos últimos dez dias, integrantes da cúpula da Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) se reuniram com comunitários do bairro Morro da Liberdade, na noite desta quarta-feira (12), na quadra da escola de samba Reino Unido da Liberdade, situada na Zona Sul da capital. Na ocasião, o titular da SSP-AM, delegado federal Sérgio Fontes, estudou estratégias de combate ao crime e ressaltou a importância do papel da sociedade com o trabalho das Polícias Militar e Civil.

“O Brasil vive um período de crise e não há liberdade com medo. É preciso ter isso em mente e colaborar com o trabalho que estamos realizando. Estamos reforçando o efetivo policial nas ruas, onde estão sendo realizadas barreiras, revistas, abordagem de pedestres, veículos e todo tipo de patrulhamento possível para coibir o crime organizado”, frisou Fontes.

O encontro reuniu policiais militares e civis, delegados, comandantes, diretores, políticos e cerca de 200 moradores. Segundo o comandante da PM-AM, coronel David Brandão, a população precisa acreditar e apoiar o trabalho da polícia.

“Acreditem na polícia. No trabalho que é realizado diariamente pelos policiais nas ruas no combate a criminalidade. É preciso colaborar com esse trabalho informando, por meio dos números do disque denúncia das unidades policiais, e até pelo próprio 181 da SSP-AM”, informou o coronel David Brandão.

Como resposta a cobrança da sociedade em ações de combate a criminalidade na região, o delegado-geral da PC-AM, Frederic Mendes, justificou que, a partir desta quarta, o Morro da Liberdade e áreas adjacentes passam a receber policiamento ostensivo de rotina e pontual.

“Os policiais já estão nas ruas trabalhando para garantir a segurança da população. Vamos intensificar as operações e trabalhar com abordagens pontuais e de rotina. Mas, para isto, é necessário o apoio da população, pois, assim, o trabalho terá melhores resultados”, pontuou Mendes.

Já iniciamos uma minuciosa investigação e estamos pedindo, junto ao poder judiciário, mandados de busca e apreensão. Não vamos nos curvar para qualquer traficante. Esperamos que o Morro da Liberdade se liberte desses criminosos”, concluiu o delegado-geral da PC-AM.

O deputado estadual Bosco Saraiva ressaltou que todas as denúncias e informações dos denunciantes serão mantidas em sigilo. “É preciso acreditar no trabalho da polícia e também no sigilo das informações. Todo informante tem a sua identidade preservada, juntamente com o número do telefone”, garantiu.

Durante a reunião, a principal reclamação dos moradores foi em relação ao atendimento do disque-denúncia 190, que não atende os chamados da população.

“Quando precisamos de apoio, eles nem atendem o nosso chamado. A gente sofre com a poluição sonora na região, principalmente nos fins de semana. São inúmeros os carros de som, que passam dia e noite, desrespeitando os moradores que têm apenas o fim de semana pra descansar”, denunciou a moradora Silvya Lima, 37.

A reunião, que foi presidida pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado David Almeida (PSD), durou cerca de duas horas.

Isac Sharlon

EM TEMPO